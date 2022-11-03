Источник: Россия, Азербайджан и Армения могут провести переговоры в ноябре

3 ноя. 19:29

Трехсторонние переговоры России, Азербайджана и Армении могут состояться в ноябре, сообщил источник в верхней палате парламента РФ, пишет РИА Новости.

"На будущей неделе в Совете Федерации будет обсуждаться создание переговорной группы для проведения трехстороннего межпарламентского диалога с законодателями Армении и Азербайджана", - поделился собеседник агентства.

Он добавил, что встреча "может пройти в скором времени, не исключено, что в ноябре". Место проведения мероприятия пока не выбрано.

Ранее лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление, в котором отмечена важность формирования позитивной атмосферы между Ереваном и Баку, а также значение трехсторонних межпарламентских контактов.