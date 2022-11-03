СМИ: США и Ирак достигли секретных договоренностей

3 ноя. 19:21

Переговоры посла США в Ираке Алины Романовски с премьер-министром этой страны Мухаммедом ас-Судани завершились заключением нескольких секретных договоренностей, пишет саудовская газета Okaz со ссылкой на источники.

Сообщается, что во время встречи посол попросила премьера Ирака принять меры для прекращения ракетные обстрелы американских военных баз на территории республики. Также Романовски потребовала, чтобы была обеспечена безопасность посольства США, которое находится в "зеленой зоне" Багдада.

Она пообещала гарантировать улучшение дипотношений между Багдадом и Вашингтоном в том случае, если премьер отменит закон о криминализации отношений с Израилем. По данным издания, против этого шага активно выступает лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр, он угрожает снова вывести своих сторонников на улицы Ирака с протестами.

Официальных комментариев со стороны правительства Ирака по поводу информации, опубликованной саудовской газетой, пока не поступало.

Напомним, 26 мая Совет представителей (парламент) Ирака единогласно принял закон, запрещающий нормализацию отношений с Израилем. Закон был ратифицирован 28 июня.