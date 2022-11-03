Москва встала в 9-балльных пробках

3 ноя. 18:52

Вечером 3 ноября пробки в Москве достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Движение наиболее затруднено в центре города. В частности, в пробках стоит Садовое кольцо. Наибольшие затруднения наблюдаются на востоке и северо-западе столице.

Кроме того, заторы зафиксированы на Москворецкой, Пречистенской, Шлюзовой набережных. Плотное движение в центре, на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце и МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также на вылетных магистралях в сторону области.