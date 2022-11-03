Выставка "Московские Кораны" стала объединительным началом для богословия и академической науки

К 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией в государственном Музее Востока открылась выставка "Московские Кораны". Согласно верованиям мусульман, арабская книга и искусство письма обязаны своим появлением божественному вмешательству, являясь, таким образом, воплощением Слова Бога и сакральным искусством. Первой арабской книгой стал Коран, божественное откровение, ниспосланное людям через пророка Мухаммада в VII в. н.э. — как говорит исламское вероучение.

Приемы оформления текста Корана и его украшения были чрезвычайно многообразны, но вместе с тем принципиально едины для всех уголков исламского мира с древности до сегодняшнего дня. Если причиной такого единства стали богоданность и неизменность, а также сам принцип разделения коранического текста, то многообразие проистекало из богатства художественных традиций исламских земель и эстетических вкусов и фантазии переписчиков и украшателей рукописей.

Директор музея Востока Александр Седов заявил, что это необычная для музея выставка, поскольку на ней представлены не отдельные произведения искусства, миниатюры или картины, а книги: "Экспозиция в наших залах расскажет о происхождении коранического текста, его значении, истории происхождения рукописей Корана, покажет художественные особенности списков этой книги, почерков, традиций, в которых они выполнены.

На выставке представлено 40 уникальных списков, датированных от IX до XIX веков. Они происходят из разных собраний: из Государственного музея Востока, из Фонда Марджани, из Российской государственной библиотеки, из Института востоковедения РАН, Научной библиотеки МГИМО, МИД РФ, из архива Российской академии наук, из Научной библиотеки МГУ им. Ломоносова, из Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Нам удалось собрать предметы, вещи, связанные книги, которые хранятся во многих московских научных и просветительских учреждениях. Собранные вместе, они повествуют о развитии искусства переписки Корана почти за тысячу лет на огромном пространстве от Магриба до Кашмира и от Поволжья до Ирана, от Индии до Дагестана. Оформление Корана и украшения были чрезвычайно многообразны. На этой выставке, надеюсь, вы отдадите дань мастерству переписчиков и оформителей и тех художников, тех мастеров, которые работали над этим".

Заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по делам образования и науки Ренат Ислямов назвал 1100-летие принятия ислама народами Волжской Булгарии важной вехой для истории России: "Мы с большим трепетом относимся к такого рода мероприятиям, где выставляются книги, посвященные истории ислама, тем более Коран, который является лучшим собеседником в любое время… У нас не так давно в Московской соборной мечети прошли выставки, где экспонировались Кораны 1787 года, впервые привезенные из Санкт-Петербурга, Коран 1803 года из Казани... Пусть эта выставка послужит неким объединительным началом для богословия, теологии и академической науки. То есть мы говорим об исламе и в стенах исламских учреждений, и в стенах академических учреждений. Это еще раз подтверждает значимость исламского фактора в наши непростые времена".

Бизнесмен, коллекционер и основатель Фонда Марджани Рустам Сулейманов, характеризуя выставку, заметил: "Здесь перед нами развивается не узко исламская, а общечеловеческая история. Это воплощенное священное слово - вечное, но в то же время живое. О живости его косвенно говорит искусство оформления. Мы видим, как оно меняется, оно никогда не застывает, всегда идет какое-то развитие. Подспудно мы понимаем, что развиваются и перевод, и толкование. Живое слово - прерогатива не только ученых или богословов, это касается и простых людей, и тех, кто к этому источнику обращается".

"Один из Коранов дагестанского происхождения, которые мы отреставрировали специально к выставке, имеет очень любопытную страничку. Примерно в середине манускрипта есть лист с изящной каллиграфией, даже не такой строгой, как сам текст священного Корана. Красивым почерком переписчик сообщает, что он уже 20 лет работает над переписыванием, силы его подходят к концу, он боится, что не успеет закончить свой труд, поскольку болезнь одолевает его, но ученики, смеет он надеяться, завершат его дело. Дальше записей нет о том, что он скончался, но почерк в конце меняется. Скорее всего, его дело завершили ученики. Это живой и в то же время о многом говорящий памятник.

Казалось бы, пустяк, но на самом деле здесь очень много информации: и в том, как люди к этому относились, и в том, что настолько они проникались этим словом, что переплетали свою судьбу с Кораном. И сейчас, когда человечество достигло таких высот в освоении каких-то знаний в разных науках, обращение к Корану позволяет интересующимся гораздо больше узнать и о себе, и об окружающих, и об этом мире, и о высшем смысле. Я думаю, что мы все к этому прикоснемся".

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса, рассказывая "Вестнику Кавказа" об экспозиции, заявила: "На выставку нужно приходить, нужно вдумываться в нее. Вглядываться в великолепные почерки, которыми написаны различные листы Корана. Различных времен, за несколько веков, от IX до XIX века. В различных странах, различными мастерами, которые посвящают свое творчество, свою жизнь Корану - главной священной книге мусульман".