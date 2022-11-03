Экспорт из США в Россию стал максимальным за полгода

3 ноя. 19:11

В сентябре США экспортировали в Россию товаров на $90,4 млн, это максимум с марта этого года, следует из доклада главного статистического ведомства США Бюро переписи населения.

Так, в августе экспорт из США составлял $66,8, в июле - $82,5 млн. При этом по сравнению с началом 2022 года экспорт американских товаров в Россию сократился на $306,4 млн.

Экспорт из России в США опустился в сентябре до $332,1 - минимум с начала 2022 года. В августе импорт российских товаров в США составлял $522,1 млн. В январе российский импорт в США был максимальным с начала года - $1,959 млрд.