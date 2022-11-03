МИД Азербайджана подтвердил встречу Байрамова, Блинкена и Мирзояна в Вашингтоне

3 ноя. 18:31

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщает, что в ближайшие дни в Вашингтоне по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении.

О грядущей встрече в США Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна объявил начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Он отметил, что первое объявление о встрече, традиционно, должна делать страна, являющаяся организатором мероприятия.

Напомним, ранее в четверг министр иностранных дел Армении, выступая в парламенте, заявил, что в ближайшие дни в Вашингтоне он встретится с коллегой из Азербайджана и госсекретарем США.