Грузию и Армению соединит новая ЛЭП

3 ноя. 18:16

В будущем году начнется строительство магистральной линии электропередачи из Армении в Грузию, следует из проекта бюджета на 2023 год, который обсуждается в армянском парламенте.

Согласно проекту, в 2023 году в Армении выберут подрядчиком строительства линии и подстанций. Строительство займет два года, мощность ЛЭП составит 400 кВ.

В 2025 году, с учетом завершения в 2023 году строительства ЛЭП Иран–Армения, у страны появится коридор мощностью 800 кВ, который свяжет энергосистемы России, Грузии, Армении и Ирана.

Отметим, что ЛЭП между Грузией и Арменией будет строиться на кредит от банка развития KfW (Германия) в размере 85,2 млн евро.