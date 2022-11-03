Секретари Совбезов России и Казахстана подписали план сотрудничества на два года

3 ноя. 17:55

В Москве 3 ноября на полях встречи секретарей Советов безопасности стран СНГ прошли переговоры секретарей Совбезов России и Казахстана Николая Патрушева и Гизата Нурдаулетова. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

По итогам встречи стороны подписали план сотрудничества между аппаратами Советов безопасности России и Казахстана на 2023-2024 годы.

Участники форума поговорили о взаимодействии в условиях современных вызовов безопасности и стабильности на пространстве Содружества

В своего выступления Нурдаулетов озвучил позицию Казахстана по ключевым направлениям региональной безопасности. В частности, он обратил внимание на то, что открытый и конструктивный политико-дипломатический диалог – это единственный эффективный и приемлемый путь выхода из любых кризисов.

Секретарь Совбеза Казахстана также подчеркнул, что необходимо как можно скорее урегулировать в Афганистане для обеспечения безопасности на южных рубежах СНГ.