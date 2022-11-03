Патрушев обсудил с коллегами из Азербайджана и Армении региональную безопасность и сотрудничество

3 ноя. 18:07

В Москве состоялись двусторонние переговоры секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с коллегами из Азербайджана Рамилем Усубовым и Армении Арменом Григоряном.

Переговоры состоялись "на полях" проходящей в Москве десятой ежегодной встречи секретарей советов безопасности СНГ.

"В том числе, с секретарем совета безопасности Азербайджанской Республики Рамилем Усубовым обсужден ряд вопросов безопасности в регионе, а также дальнейшие мероприятия российско-азербайджанского взаимодействия в области информационной безопасности и противодействия терроризму", - сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Стороны подписали план сотрудничества по линии советов безопасности обеих стран на 2023-2024 годы. Было отмечено, что реализация данного плана укрепит союзнические отношения между Россией и Азербайджаном.

В рамках переговоров с секретарем Совета безопасности Армении были рассмотрены вопросы российско-армянского сотрудничества по широкому кругу вопросов национальной и региональной безопасности, а также взаимодействие в рамках ОДКБ, добавили в пресс-службе.