Вице-президент Турции едет в Баку

3 ноя. 17:43

В четверг, 3 ноября, вице-президент Турции Фуат Октай приедет с официальным визитом в Азербайджан.

В рамках поездки он встретится в пятницу президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

Вместе с Асадовым Октай будет председательствовать на 10-м заседании Азербайджано-Турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Он также будет участвовать в работе совместного Турецко-Азербайджанского бизнес форума.

Помимо этого, вице-президент Турции посетит могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам в Баку.

Кроме того, 5 ноября Октай посетит освобожденный от оккупации город Шушу, передает агентство Anadolu.