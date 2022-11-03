Генсек ООН призвал решить вопрос с экспортом удобрений из России

3 ноя. 17:15

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что необходимо направить усилия на снятие препятствий для экспорта российских удобрений.

По его словам, с возобновление зерновой сделки, всем сторонам стоит сосредоточить усилия на двух направлениях. "Во-первых, - с целью продления и полной реализации черноморской инициативы. Во-вторых, - с тем, чтобы устранить остающиеся препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений", - заявил он в четверг.

Гутерриш отметил, что вместе со всей системой ООН полностью привержен достижению этих целей.

"Миру нужна безопасная навигация для экспорта зерна, продуктов питания и удобрений с Украины через Черное море. Миру нужны скоординированные усилия, чтобы срочно решить проблему кризиса на мировом рынке удобрений и в полной мере использовать экспортные возможности России", - подчеркнул генсек ООН.

Глобальная нехватка удобрений не должна перерасти в глобальную нехватку продовольствия, указал Гутерриш.