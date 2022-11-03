Предложения Ставрополья по курортному сбору включены в федеральный законопроект

3 ноя. 16:59

Ставрополье внес свои предложения в законопроект Минэкономразвития о курортном сборе в РФ, рассказал министр туризма и оздоровительных курортов региона Александр Сысоев.

"В Минэкономразвития РФ подготовлен проект нового закона о постоянном курортном сборе, он разработан по той же схеме, которая сейчас реализуется на Ставрополье", - цитирует его "Интерфакс".

Чиновник отметил, что в проект включена часть предложений Ставрополья, направленных на увеличение собираемости и сокращение неплательщиков.

"Новый законопроект будет предполагать право взимания курортного сбора на всех территориях, в том числе туристических. Такие задумки есть. Тем самым расширяется зона (взимания курортного сбора - ред.) и для Ставрополья. У нас много привлекательных мест есть, где можно и нужно развивать туризм. И курортный сбор пойдет на пользу муниципальным образованиям", - подчеркнул министр.

Он выразил надежду, что законопроект в скором времени будет внесен в Госдуму и что примут его уже в этом году, так что в результате курортный сбор будет продлен. Сысоев заверил, что краевое правительство делает для этого все, что от него зависит.