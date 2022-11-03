Минпромторг России: фильмы нельзя включить в перечень для параллельного импорта

3 ноя. 16:41

Аудиовизуальные произведения, в том числе фильмы, нельзя включить в перечень для параллельного импорта по определению, рассказали в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Параллельный импорт не может быть распространен в отношении аудиовизуальных произведений, так как они не являются товарами в соответствии с классификатором ТН ВЭД ЕАЭС (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности - ред.)", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

В министерстве пояснили, что тема импорта аудиовизуальных произведений без разрешения правообладателя относится к ведению Минкультуры России.

Напомним, накануне Минпромторг внес в перечень для параллельного импорта продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics.