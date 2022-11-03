Спор за правильное разделывание туши коровы в Дагестане закончился поножовщиной

3 ноя. 16:38

В Рутульском районе местный житель подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Отмечается, 36-летний мужчина в ходе скандала нанес 3 ножевых ранения в область грудной клетки своему знакомому. Пострадавший был доставлен в больницу.

"Подозреваемый сознался в содеянном и рассказал, что конфликт произошел, когда мужчины вместе разделывали тушу коровы. Поначалу они просто спорили, как правильнее это делать, однако словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой задержанный ранил пострадавшего ножом", - сказано в сообщении.