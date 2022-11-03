Киргизия ввела временное регулирование цен на уголь

3 ноя. 16:24

Руководство Киргизии ввело временное госрегулирование цен на уголь, чтобы не допустить роста его стоимости. Об этом

"Введено временное государственное регулирование цен на уголь на территории Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Данное решение принято в целях сдерживания темпов роста цен на уголь, своевременного стабильного обеспечения углем населения в период прохождения осенне-зимнего периода", - сообщила пресс-служба правительства республики, уточнив, что временно ограничение "с установлением максимальной цены" введено на 90 дней.

Максимальная стоимость на этот вид топлива не указывается.