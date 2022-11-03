Анталья лишается российских туристов?

3 ноя. 15:52

Россияне стали реже отдыхать в Антальи, турпоток из России упал на 18% за 10 месяцев, сообщает пресс-служба АТОР.

"Россия по-прежнему удерживает первое место по числу туристов, но ее доля сильно уменьшилась", - говорится в сообщении.

По данным властей Антальи, в октябре на курортах отдохнули менее полумиллиона россиян - на 10,5% меньше, чем в сентябре и на 35% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Всего с января курорт посетили 2,8 млн россиян - на 18% ниже, чем в 2021-ом. Как отметили эксперты, низкие показатели связаны с авиасанкциями и сокращением числа рейсов.