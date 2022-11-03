Турция назвала причины возвращения РФ в зерновую сделку

3 ноя. 15:48

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил о том, что возвращения России в зерновую сделку связано с тем, что Москва получила от Киева гарантии безопасности для зернового коридора.

"Мы считаем, что Россия получила то, что требовала", - сказал он. Калын подчеркнул роль Анкары в возвращении Москвы к участию в сделке. "За последние три-четыре дня мы приложили большие дипломатические усилия. Министр обороны, министр иностранных дел. Во вторник наш президент провел [телефонную] беседу с [президентом РФ Владимиром] Путиным", - цитирует ТАСС.

Далее представитель официальной Анкары отметил, что параллельно были проведены переговоры с Украиной, которая "конструктивно отнеслась к требованиям и ожиданиям российской стороны".