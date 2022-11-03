Евродепутаты надеются сделать миссию ЕС на армяно-азербайджанской границе постоянной

3 ноя. 15:38

Депутат Европарламента Фабио Массимо Кастальдо надеется на получение миссией наблюдателей ЕС на армяно-азербайджанской границе постоянного статуса, такое заявление он сделал на пресс-конференции в Ереване.

В данный момент в Армении находятся 40 наблюдателей ЕС, срок работы миссии - два месяца.

"Мы надеемся, что эта миссия будет постоянной, пока есть необходимость в мониторингах наблюдателей. Призываю увеличить количество наблюдателей, чтобы быть уверенными, что на любом участке границы, которая под риском, есть возможность предоставить доклад о происходящем", - цитирует парламентария Sputnik Армения.