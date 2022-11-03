В Грузии продолжает расти число туристов

3 ноя. 15:34

Число визитов туристов в Грузию в октябре этого года возросло на 125,9% по сравнению с прошлым годом, сообщает Национальная администрация туризма.

Грузия в октябре приняла 498,5 тыс путешественников из разных стран и восстановила показатели 2019 года на 63,7%.

По данным ведомства, из общего числа визитов, 344,6 тыс были туристическими - на 82,6% больше, чем в сентябре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 78,5%.

В целом за 10 месяцев Грузию посетило 4,4 млн международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-октябре 2021 года. Показатели восстановлены на 54,8% по сравнению с допандемийным периодом.

Из общего числа визитов с начала года более трех млн были туристическими - на 137,9% больше, чем за прошлый год, страна восстановила показатели 2019 года на 68,8%.