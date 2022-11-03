Мирзоян: граница Армении и Турции скоро откроется для граждан третьих стран

3 ноя. 15:26

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ожидает открытия в скором времени турецкой границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами. Об этом он заявил, выступая в парламенте.

"Между Арменией и Турцией ведутся активные обсуждения на уровне специалистов, а также на уровне специальных представителей двух стран. Речь идет об открытии армяно-турецкой границы для обладателей дипломатических паспортов и граждан третьих стран", - приводит его слова "Интерфакс-Азербайджан".

Глава МИД констатировал, что на этом треке наблюдается прогресс. Мирзоян указал, что надеется на позитивные результаты уже "в скором будущем".