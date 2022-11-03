Комиссия по делимитации азербайджано-армянской границы проводит заседание в Брюсселе

3 ноя. 15:14

Заседание комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы стартовало в Брюсселе. Такое сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети генеральный секретарь Службы внешних действий Евросоюза Стефано Саннино.

"Рад приветствовать в Брюсселе комиссию по делимитации азербайджано-армянской государственной границы во главе с заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном и заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым на третьем заседании", - написал политик.

Саннино подчеркнул, что ЕС настоятельно призывает Ереван и Баку принять меры для повышения безопасности на местах и добиться прогресса в делимитации границы.