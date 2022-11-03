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Ереван анонсировал переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США

Ереван анонсировал переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении проведут встречу в США, заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян в ходе заседания постоянных парламентских комиссий по обсуждению проекта госбюджета на будущий год.

"В Вашингтоне состоится моя встреча с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем США Энтони Блинкеном", - цитирует его Sputnik Армения.

Дипломат пояснил, что вылетит в Америку через несколько дней.

Напомним, в предыдущий раз Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян при посредничестве Энтони Блинкена встречались 19 сентября в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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