Анкара: Россия обещала не применять на Украине ядерное оружие

3 ноя. 14:55

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заверил его, что у Москвы нет планов применения на Украине ядерного оружия.

"Во время телефонных переговоров российская сторона заверила Турцию в отсутствии планов по применению ядерного оружия. Украинская сторона в свою очередь опровергла утверждения о подготовке к применению "грязного оружия", - сообщил в четверг официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

Далее представитель турецкого лидера отметил, что Анкара намерена предложить и России, и Украине вернуться к переговорам по мирному урегулированию.