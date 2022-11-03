Дронам запретят свободно летать над Казахстаном

3 ноя. 14:37

Новые требования касательно зоны для полетов предусмотрят для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Казахстане, информирует пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Зампред комитета гражданской авиации Ардака Утепова констатировал, что в последнее время использование беспилотных летательных аппаратов стало популярным как в сфере выполнения работ любительской и коммерческой аэрофотосъемки, так и профессионального мониторинга или доставки различных товаров.

В связи увеличением числа пользователей дронов, возникают вопросы о правилах регистрации и использования летательных аппаратов. "Постановка на учет, первоначальная подготовка внешних пилотов и выдача сертификатов, а также выдача разрешений на выполнение полетов над густонаселенными районами городов, поселков и авиационных работ осуществляются Авиационной администрацией Казахстана", – сказал он, передает Sputnik Казахстан.