РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Дронам запретят свободно летать над Казахстаном

Дронам запретят свободно летать над Казахстаном

Новые требования касательно зоны для полетов предусмотрят для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Казахстане, информирует пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Зампред комитета гражданской авиации Ардака Утепова констатировал, что в последнее время использование беспилотных летательных аппаратов стало популярным как в сфере выполнения работ любительской и коммерческой аэрофотосъемки, так и профессионального мониторинга или доставки различных товаров.

В связи увеличением числа пользователей дронов, возникают вопросы о правилах регистрации и использования летательных аппаратов. "Постановка на учет, первоначальная подготовка внешних пилотов и выдача сертификатов, а также выдача разрешений на выполнение полетов над густонаселенными районами городов, поселков и авиационных работ осуществляются Авиационной администрацией Казахстана", – сказал он, передает Sputnik Казахстан.

955 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version