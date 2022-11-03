Школы и детсады Волгограда вернутся к работе после коммунальной аварии

3 ноя. 14:18

Школы и детские сады Волгограда, занятия в которых были отменены из-за аварии на канализационном коллекторе, возобновят работу с начала следующей недели, сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Принято решение, что школы и детские сады вернутся к обычному формату работы 7 ноября. Сегодня, в последний день перед выходными, решили не выводить [детей в школы и детские сады]. При принятии такого решения учитывались в том числе и рекомендации РПН [Роспотребнадзора]", - сообщает мэрия.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в части школ и детских садов двух районов Волгограда отменили очные занятия из-за аварии на канализационном коллекторе.

По факту коммунальной аварии, которая оставила без воды более 186 тыс человек и 6 лечебных учреждений в двух районах Волгограда, было возбуждено два уголовных дела.