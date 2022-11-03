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Азербайджан будет продавать "зеленую" энергию в Европу

Азербайджан будет продавать &quot;зеленую&quot; энергию в Европу

Глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что его страна планирует экспортировать "зеленую" энергию в европейские государства через Турцию.

По его словам, энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа, который будет проходить через Нахчыван, является одним из перспективных маршрутов для транспортировки "зеленой" энергии.

"Благодаря созданию зоны "зеленой" энергии на освобожденных землях, Азербайджан превратится в региональный хаб по производству энергии с нулевым выбросом", - добавил он.

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