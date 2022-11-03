Саудовско-иранское противостояние может распространиться на Южный Кавказ?

Иран угрожает Саудовской Аравией войной. Пашинян сразу после Москвы отправился в Тегеран, а Алиев в Алжир. Как Ближний Восток взаимосвязан с Южным Кавказом, и в чем российский интерес?

Газета Wall Street Journal пишет, что якобы у Саудовской Аравии есть данные о подготовке Ираном нападения на королевство. Что затронутый протестами Иран хочет отвлечь внимание от внутренних проблем и ввязаться в конфликт с Эр-Риядом. Саудовская Аравия уже передала США данные о планах Ирана и привела свои силы в полную боеготовность.

О противостоянии КСА и Ирана известно давно. Поводом к столкновению сейчас может служить финансирование саудовцами лондонского канала Iran International, который активно освещает протесты в Иране. Наряду с ударами по Саудовской Аравии Иран может ударить по Эрбилю в Иракском Курдистане. Ведь наряду с суннитской угрозой для Тегерана одна из главных – израильская, а Израиль поддерживает тесные контакты с курдами.

По той же причине израильской угрозы Иран сейчас начал косвенно угрожать Азербайджану. Недавно иранцы снова провели военные учения на границе с северным соседом, прямо на пограничной реке Араз. Баку не скрывает дружбу с Тель-Авивом, покупая передовое израильское оружие, но относится к Ирану как соседу и не намерен строить против него козни, тем более создавать в Карабахском экономическом районе структуры израильских спецслужб для прослушки иранских генералов.

Ильхам Алиев регулярно работает над налаживанием связей с Эбрахимом Раиси. К примеру, во время встречи в Ашхабаде лидеры двух стран уверили друг друга в дружбе и добрососедстве. Иран даже дал добро на проведение через свою территорию альтернативы Зангезурскому коридору. Но в итоге мы видим, что Иран все-таки не доверяет Азербайджану.

Кроме учений на границе Раиси еще и организовал официальный визит премьера Армении. В присутствии Пашиняна иранский президент сказал, что все проблемы Южного Кавказа должны решаться без внешнего вмешательства, намекая на Израиль и, возможно, на отправку гуманитарной миссии ЕС в Армению.

Видя как братский Иран угрожает и братается с противником, президент Азербайджана отправляется в Алжир, где как раз в эти дни проходил саммит Лиги Арабских государств. Связи с десятками арабских стран могут оказаться очень полезными в нынешней ситуации и балансировать поведение Ирана. У Азербайджана уже заключены союзы с Россией и Турцией, но дополнительная поддержка никогда не бывает лишней.

Таким образом, связывая все эти события, можно заметить некие контуры водораздела. С одной стороны, Иран укрепляет связи с Арменией. С другой стороны, Азербайджан ищет поддержку у ЛАГ. Чем жестче будет противостояние Ирана и Саудовской Аравии, тем этот водораздел может стать отчетливее.

Если говорить о России, то вставать на чью-либо сторону она не будет. И Армения, и Азербайджан являются союзниками Москвы, а страны Персидского залива, Иран и Турция – стратегическими партнерами. При этом для России важно, чтобы нагнетание между Ираном и его противниками ни в коем случае не обостряло армяно-азербайджанские отношения. Россия буквально недавно провела у себя третью встречу Путина, Алиева и Пашиняна. Чтобы сохранить лидирующую роль, ей нужно добиваться реального прогресса на южно-кавказском направлении.