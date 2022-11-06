Марадона из Тбилиси: как Хвича "Кварадона" поехал Европу покорять 

Грузинская земля подарила футбольному миру множество талантов, как в советскую эпоху, так и в период независимости. В нулевые Лигу чемпионов с итальянским "Миланом" завоевывал мэр Тбилиси Каха Каладзе, в "Аяксе" и "Ренджерсе" блистал Шота Арвеладзе, а в российском чемпионате успели отличиться Жано Ананидзе и Соломон Кверквелия. Но сегодня речь пойдет о наследнике легендарного Марадоны из Тбилиси, который взорвал своим появлением итальянскую Серию А.

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия родился в 2001 году в футбольной семье. Его отец, Бадри Кварацхелия, в свою бытность успел стать чемпионом Грузии и дважды чемпионом Азербайджана по футболу. Однако карьера сына складывается куда лучше. Молодой воспитанник тбилисского "Динамо" в 2019 году, будучи игроком "Рустави", заставил обратить на себя внимание зарубежные клубы. Серьезным вызовом для него стала аренда в московский "Локомотив". Несмотря на короткое пребывание в стане железнодорожников, Хвича стал любимчиком тогдашнего наставника клуба Юрия Семина.

"Хвича - один из самых талантливых футболистов, с которыми я работал. На сегодняшний момент самый талантливый… Я всплакнул, когда прощался с Хвичей. Видел ли он мои слезы? Не знаю, это не играет никакой роли. Это мои чувства. Потому что такой талант упускать очень обидно. Тем более что полгода с ним работали", - вспоминал в одном из интервью российский тренер.

Но судьба предложила талантливому полузащитнику задержаться в России еще на несколько лет, и "Квара" пошел по пути Ивана Грозного - покорять Казань. За три года в "Рубине" молодой талант превратился в объект охоты европейских грандов: за ним охотились лучшие футбольные клубы континента, предлагая неплохие деньги. Тренер казанцев Леонид Слуцкий еще в 2021 году пророчил Хвиче статус самого яркого игрока из топ-5 лиг Европы. "В первый раз, когда увидел его, понял, что это большой бриллиант, талант. Но, как и у многих талантливых игроков, у него были свои специфические особенности поведения" - отметил специалист.

Сезон 2021/22 оказался последним для грузина в России. Еще до его начала ходили разговоры об уходе Хвичи в немецкую Бундеслигу или Англию, а сам клуб неоднократно заявлял, что готов расстаться с футболистом за хорошие деньги. На Родине на футболиста также оказывалось давление из-за его выступления в России, и оно усилилось после 24 февраля.

"Квара" покинул "Рубин" в марте, проведя перед этим две игры за команду. Сам он заявил, что этим он хотел показать свое отношение к клубу, который "очень много сделал" для него. Вместе с ним тогда Казань покинули все иностранцы, итогом ухода лидеров стало понижение команды в классе. Побыв несколько месяцев в батумском "Динамо", Хвича пошел за мечтой, подписав контракт с "Наполи". Здесь началась другая история.

Итальянский чемпионат по стилю игры очень подходит Кварацхелия. В России он был настоящим "подрывником устоев", который своим дриблингом (они не снились Василию Уткину) уничтожал лигу. То же самое сейчас происходит и в Италии. Хвича входит в список лучших бомбардиров не только "Наполи", но и всего чемпионата - на его счету уже 6 голов и 5 голевых передач за 12 игр. Показатель, конечно, достоин высокой оценки, так как редко можно видеть столь успешный результат за короткий промежуток времени от игрока из Российской Премьер-лиги. Во многом благодаря "Кваре" его клуб в настоящее время занимает лидирующую строчку в турнирной таблице, а также поборется за победу в Лиге чемпионов.

В самой Италии поражены талантом футболиста. Его скорость, обводки и постоянное движение сводят футбольных экспертов и специалистов с ума, получив из-за схожего стиля игры сравнение с самим Марадоной, который тоже был звездой "Наполи", и прозвище "Кварадона". Вот лишь некоторые оценки в итальянской прессе после дебютной игры Хвичи.

"Наполи" показал настоящее шоу. Команда сыграла мощно, а игроки атаки знали, как угрожать обороне соперника. Новичок Кварахцелия - один из ключей к успеху. Хороший футболист, обладающий отличной техникой" - пишет Gazzeta dello Sport.

"Квара мощно врывается в Серию А: гол, результативная передача, яркое празднование. Понятно, что выводы нужно делать весной, но уже сейчас есть ощущение, что "Наполи" сделал удачное приобретение", - передает Eurosport.it.

Тренер неаполитанцев Лучано Спалетти после одной из игр отметил, что универсальность "Квары" возносит его на космический уровень. И здесь наставник обратил внимание на способности футболиста неслучайно, поскольку Хвича подписывался как игрок, который должен был стать заменой ушедшим из команды лидерам. С этой ролью пока что он справляется успешно.

Впереди еще большая часть сезона 2022/23 и плей-офф Лиги чемпионов, где на Кварацхелия возлагают большие надежды. Его поклонникам остается надеяться, чтобы Хвича завершил этот уже успешный сезон без травм, а после не словил загубившую многих молодых талантов "звездную болезнь".