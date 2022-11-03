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Кремль оценил работу Анкары по зерновой сделке

Кремль оценил работу Анкары по зерновой сделке

Работа для предоставления Киевом гарантий по "зерновой сделке", которая проводилась властями Турции, заслуживает высокой оценки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае гарантии предоставлены были турецкой стороне, по понятным причинам не могли быть предоставлены напрямую нам. В данном случае Москва и Анкара выступают как те стороны, которым эти гарантии даны. Важность сделки акцентируется, ну и, конечно, работа, которая была проведена Анкарой и лично военными турецкими, и дипломатами турецкими, и президентом Эрдоганом, заслуживает высокой оценки", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Также представитель официальной Москвы отметил, что фактором доверия является участие в договоренностях Турции.

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