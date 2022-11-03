Кремль оценил работу Анкары по зерновой сделке

3 ноя. 13:47

Работа для предоставления Киевом гарантий по "зерновой сделке", которая проводилась властями Турции, заслуживает высокой оценки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае гарантии предоставлены были турецкой стороне, по понятным причинам не могли быть предоставлены напрямую нам. В данном случае Москва и Анкара выступают как те стороны, которым эти гарантии даны. Важность сделки акцентируется, ну и, конечно, работа, которая была проведена Анкарой и лично военными турецкими, и дипломатами турецкими, и президентом Эрдоганом, заслуживает высокой оценки", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Также представитель официальной Москвы отметил, что фактором доверия является участие в договоренностях Турции.