Турция и Саудовская Аравия стремятся к БРИКС и ШОС, попутно налаживая собственные отношения

На днях министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати напомнил Европейскому союзу о приближающейся зиме и зависимости ЕС от российского газа. Он убежден, что Турция способна выступить в роли коридора для поставок в Евросоюз нефти и газа не только из России, но также из Ирана и Саудовской Аравии.

С тех пор, как Владимир Путин выдвинул идею создания в Турции газового хаба, усилия Анкары в этом направлении заметно активизировались. О возможности транзита российского и иранского газа через территорию Турции говорилось и раньше, но упоминание Саудовской Аравии в подобном контексте свидетельствует, помимо всего прочего, о прогрессе в деле нормализации отношений Анкары и Эр-Рияда. Нуреддин Небати акцентировал внимание на том, что Турция хочет расширить экономическое сотрудничество с Саудовской Аравией во имя установления мира и процветания в регионе.

До убийства в Стамбуле в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашогги Анкара и Эр-Рияд в целом поддерживали теплые отношения. Потом последовал период политической напряженности, хотя контакты все равно не прекращались. Теперь, спустя несколько лет дипломатических усилий, Турцию можно назвать экономическим союзником Саудовской Аравии. Анкара поддерживает Эр-Рияд в борьбе с терроризмом, а также стремится сотрудничать с королевством в сфере оборонной промышленности, строительства, альтернативной энергетики, в сфере туризма, как рекреационного, так и религиозного.

Летом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман впервые за много лет посетил Турцию, на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом они договорились начать “новую эру” в двусторонних отношениях. Поездка последовала за апрельским официальным визитом Эрдогана в королевство - первым с 2017 года.

Между тем, в последние годы возрос интерес крупных развивающихся стран к ШОС и БРИКС. Несколько государств изъявили желание присоединиться к блокам в том или ином качестве. На последнем саммите ШОС в Самарканде Саудовской Аравии был предоставлен статус партнера по диалогу. Королевство готовится подать заявку на вступление в БРИКС. После ухудшения отношений с США, спровоцированного отсутствием последовательности во внешней политике Вашингтона, Саудовская Аравия заинтересована в поиске новых союзников. А Россия поддерживает вступление Саудовской Аравии не только в БРИКС, но и в ШОС.

В Китае также поддерживают процесс расширения БРИКС за счет Эр-Рияда, в целом в объединении также настроены дружелюбно. Президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд назвала подачу заявок на вступление в экономический блок Турции, Саудовской Аравии и Египта позитивным шагом, который усилит влияние БРИКС во всем мире.

Турция уже давно участвует в работе ШОС в качестве партнера по диалогу. Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил, что Анкара стремится стать полноправным членом организации. Пока главным препятствием для вступления Турции в ШОС остается членство страны в НАТО, но в Москве все равно поддерживают деятельность турецких властей в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Возможность присоединения Турции к БРИКС была впервые высказана в 2018 году и в последние годы обсуждалась все чаще. Этим летом стало известно, что Анкара готовится подать заявку на членство в организации. Вопрос расширения БРИКС будет включен в повестку дня саммита, который пройдет в ЮАР в 2023 году. А следующий саммит ШОС состоится в Индии также в следующем году.