Владимиров рассказал о будущем курортного сбора на Ставрополье

3 ноя. 13:36

Курортный сбор показал высокую эффективность в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

"С его помощью реализовано более 70 проектов по обновлению и строительству объектов курортной инфраструктуры. Вход в лечебный парк в Ессентуках, парк "Цветник" в Пятигорске, Нижняя каскадная лестница в Железноводске, Мемориальный комплекс "Журавли" в Кисловодске, и это не полный перечень", - отметил губернатор.

По его словам, такого результата удалось достичь не только благодаря средствам от курортного сбора, но и за счет системы администрирования, разработанной на Ставрополье. Владимиров отметил, что за все время эксперимента с курортным сбором во всех регионах поступления от него составили 2,1 млрд рублей, и большая часть этой суммы - 1,1 млрд - приходится именно на Ставрополье, хотя турпоток здесь ниже, чем, например, на морских курортах.

Губернатор отметил, что работа с курортным сбором будет продолжена: в 2023 году планируется продолжить благоустройство Лечебного парка в Ессентуках, парка имени Станислава Говорухина в Железноводске, а также общественных пространств в Пятигорске и Кисловодске.