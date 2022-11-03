Путин сегодня вручит орден Бердымухамедову

3 ноя. 13:17

Президент России Владимир Путин сегодня проведет встречу в Кремле с председателем Народного совета национального собрания Туркменистана, бывшим президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент, как планируется, вручит Бердымухамедову орден "За заслугами перед Отечеством" IV степени. И далее они продолжат свое общение в формате рабочего завтрака", - цитирует Пескова РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Путин и Бердымухамедов поговорят о развитии отношений между Россией и Туркменистаном, рассмотрят другие актуальные вопросы.