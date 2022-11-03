Блок Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле после подсчета более 93,2%

3 ноя. 13:06

Блок правых и религиозных партий во главе с партией "Ликуд" экс-премьера, лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху сохраняет лидерство по итогам состоявшихся 1 ноября досрочных парламентских выборов в Израиле и после подсчета 93,2% голосов пока получает 65 из 120 мест в Кнессете, пишет The Times of Israel.

На "Ликуд" - пока единственную партию, набравшую более 1 млн голосов избирателей, - сейчас приходится 32 парламентских кресла, блок крайне правых религиозных партий "Религиозный сионизм" Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смортича сейчас получает 14 мест в Кнессете, а религиозные ШАС и "Объединенный иудаизм Торы" - 11 и 8 депутатских портфелей соответственно. Соответствующий расклад сил среди его партнеров по правому блоку способен обеспечить Нетаньяху устойчивую коалицию, если такая тенденция сохранится при дальнейшем подсчете бюллетеней.

Партия нынешнего премьер-министра Яира Лапида "Еш атид" на втором месте с 24 мандатами. Кроме того, в стане противников Нетаньяху блок "Государственный лагерь" нынешнего министра обороны Бени Ганца на настоящий момент имеет 12 депутатских портфелей, арабская партия "Раам" может рассчитывать на 5 мандатов, "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана, рабочая партия "Авода" и еще один арабский блок ХАДАШ-ТААЛ получают по 4 места.