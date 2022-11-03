Донской уголь будут покупать Китай и страны Азии и Африки

3 ноя. 12:49

Ростовская область прорабатывает логистические маршруты поставок своего угля в Китай, Юго-Восточную Азию и Северную Африку (Алжир, Египет), - сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

"На сегодняшний день угледобывающие предприятия области поставляют уголь в Индию, ОАЭ, Турцию. За 9 месяцев 2022 года общий объем экспорта угля составил 1,3 млн т", - рассказал Сорокин, передает "Интерфакс".

Расширился список потребителей донского угля и в России. "Помимо постоянных получателей угля в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Курской областях и Краснодарском крае предприятия начали отгружать уголь потребителям в Свердловскую, Пензенскую, Челябинскую, Липецкую области, Пермский край и Крым", - сообщил вице-губернатор.

Всего по итогам 2022 года угледобывающие компании региона планируют добыть 5,8 млн т угля, тогда как на территории региона разведано порядка 6,5 млрд т угольных ресурсов, который добывают пять из 14 шахт.