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Грузия сказала "нет" олигархам в первом чтении

Грузия сказала &quot;нет&quot; олигархам в первом чтении

Парламент Грузии сегодня в первом чтении принял законопроект "О деолигархизации", трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

В документе определяется термин "олигарх" для Грузии, вводятся правила признания человека олигархом и ограничения для таких лиц - в частности, они не смогут участвовать в общественно-политической жизни страны.

Законопроект был принят 80 голосами, против оказались десять депутатов. Ему предстоит пройти еще два чтения. Закон будет действовать 10 лет, после чего автоматически утратит силу.

Деолигархизация входит в число 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

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