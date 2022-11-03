Грузия сказала "нет" олигархам в первом чтении

3 ноя. 12:30

Парламент Грузии сегодня в первом чтении принял законопроект "О деолигархизации", трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

В документе определяется термин "олигарх" для Грузии, вводятся правила признания человека олигархом и ограничения для таких лиц - в частности, они не смогут участвовать в общественно-политической жизни страны.

Законопроект был принят 80 голосами, против оказались десять депутатов. Ему предстоит пройти еще два чтения. Закон будет действовать 10 лет, после чего автоматически утратит силу.

Деолигархизация входит в число 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.