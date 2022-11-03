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Российский бюджет недосчитался 7,5 млрд рублей нефтегазовых доходов

Российский бюджет недосчитался 7,5 млрд рублей нефтегазовых доходов

Фактически полученные нефтегазовые доходы за октябрь оказались меньше ожидаемого месячного объема на 7,5 млрд рублей, такое сообщение распространила пресс-служба Минфина РФ.

В нем говорится, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, возникших из-за превышения фактической цены на нефть над базовым уровнем, ожидается в ноябре в размере 282,8 млрд рублей. Соответственно, учитывая отрицательное отклонение в прошлом месяце, совокупный объем дополнительных нефтегазовых доходов равняется 275,2 млрд руб.

"В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет", - добавили в Минфине.

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