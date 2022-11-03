Российский бюджет недосчитался 7,5 млрд рублей нефтегазовых доходов

3 ноя. 12:34

Фактически полученные нефтегазовые доходы за октябрь оказались меньше ожидаемого месячного объема на 7,5 млрд рублей, такое сообщение распространила пресс-служба Минфина РФ.

В нем говорится, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, возникших из-за превышения фактической цены на нефть над базовым уровнем, ожидается в ноябре в размере 282,8 млрд рублей. Соответственно, учитывая отрицательное отклонение в прошлом месяце, совокупный объем дополнительных нефтегазовых доходов равняется 275,2 млрд руб.

"В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет", - добавили в Минфине.