Минобороны Турции: из портов Украины вышли еще шесть сухогрузов с зерном

3 ноя. 12:28

Сегодня после возобновления зерновой сделки из украинских портов вышли еще шесть судов с сельхозпродукцией, - сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"С возобновлением реализации инициативы вывоза зерна порты Украины покинули шесть судов с зерном. С начала реализации инициативы число сухогрузов, которые вышли с Украины, достигло 426, объемы перевезенного ими зерна превысили 9,7 млн т", - цитирует слова министра военное ведомство Турции, передает РИА Новости.

Напомним, накануне Россия решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях. При этом в Москве оставили за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии.