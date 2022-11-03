Казахстан и Иран выведут товарооборот на новый уровень

3 ноя. 12:26

Грузопоток товаров между Казахстаном и Ираном увеличится с одного до четырех млн тонн в год, информирует пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Меморандум об этом был подписан заместителем премьера – министром торговли и интеграции Сериком Жумангарином во время рабочего визита в Иран.

"Сегодня Казахстан готов экспортировать пшеницу и ячмень, кондитерские и мучные изделия, мясо, растительные масла и другие продукты. Мы заинтересованы в увеличении объемов взаимной торговли агропромышленной продукцией с Ираном до 1 миллиарда долларов США и поставках на новые для Казахстана рынки Пакистана, Индии, Юго-Восточной Азии, Восточной Африки. И опыт торговли иранских коллег на этих рынках был бы очень полезен для нашего бизнеса", - сказал он в ходе переговоров с министром сельского хозяйства Ирана Сейедом Джавад Садатинеджадом.

Для увеличения объема грузопотока, участники встречи согласились принять до конца 2022 года трехстороннюю Дорожную карту, которая поможет устранить недочеты в инфраструктуре и развить потенциал маршрута Север - Юг на 2022-2025 годы.

По данным Минторговли, в этих целях планируется создать специальный визовый режим для водителей грузового транспорта, участников международных перевозок. Также будет рассмотрена возможность получения аналогичных визовых послаблений для представителей бизнеса. Оптимизируются процессы таможенного оформления двух стран, включая ввод унифицированного тарифа, единого транспортного документа и единой информационной системы. Кроме того, планируется запуск пилотного проекта по перевозке грузов по маршруту Казахстан – Туркменистан - Иран с использованием навигационных пломб, по примеру Кыргызстан – Казахстан - Россия.