Российские спецслужбы задержали двоих бандитов Басаева и Хаттаба

3 ноя. 12:09

Задержаны еще два члена бандгрупп Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие во вторжении в Дагестан в 1999 году, когда были убиты более 280 военных, сообщает ФСБ РФ.

"В ходе работы совместно со СК РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Нефтекумского района Ставропольского края - Эдуарда Таушева, 1977 года рождения, и Темирали Заракаева, 1974 года рождения, не понесших за это уголовного наказания", - говорится в релизе, передает РИА Новости.

Накануне, 2 ноября, во взаимодействии с МВД России Таушев и Заракаев были задержаны в Москве и в ставропольском селе Каясула. Им предъявляются обвинения по статьям "бандитизм", "вооруженный мятеж" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Следствием установлено, что в июне-июле 1999 года Заракаев и Таушев добровольно вступили в состав банды Басаева и Хаттаба и "приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений".

Сейчас с задержанными проводятся "неотложные следственные и иные процессуальные действия", им планируется избрать меру пресечения.