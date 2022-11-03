Посол: Азербайджан - важный партнер России

3 ноя. 11:46

Азербайджан - важный партнер России, заявил посол РФ в АР Михаил Бочарников на выставке сельскохозяйственной техники, которая проходит в Баку.

"Сегодня мы сможем показать возможности российских машиностроителей для решения задач азербайджанских сельхозпроизводителей, обсудить перспективы укрепления сотрудничества в области аграрном секторе, продвижению российской высокотехнологичной техники на рынок Азербайджана", - приводит его слова Sputnik Азербайджан.

Дипломат пояснил, что особое внимание будет обращено на развитие уже реализуемых и перспективных проектов, использование лизинговых и финансовых инструментов и применение систем цифровизации сельского хозяйства Азербайджана.