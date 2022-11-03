На Ставрополье ушел из жизни последний ветеран ВОВ

3 ноя. 11:46

Последний в Ставропольском крае Герой Советского Союза и участник Великой Отечественной войны Андрей Титенко скончался в среду на 104 году жизни. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

«Ушел из жизни Андрей Лаврентьевич Титенко – почетный гражданин Ставрополья, последний живший в нашем регионе Герой Советского Союза – участник Великой Отечественной. Всего полтора месяца оставалось до его 104-летия», - сообщил он.

Владимиров отметил, что Андрей Титенко занимался восстановлением Изобильненского района и других городов на Ставрополье. «Несколько поколений изобильненцев помнят, как встречались с ним еще школьниками. Сам не раз бывал у Андрея Лаврентьевича, мы подолгу разговаривали – о войне и о мире, о людях, поступках и судьбах. Познакомил с героем своего младшего сына. Уверен, он сохранит на всю жизнь память об этих встречах и слова нашего земляка. В моем сердце они звучат и сейчас», - акцентировал внимание Владимиров.