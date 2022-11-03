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Кубанские аграрии сохранили площади посева озимых

Кубанские аграрии сохранили площади посева озимых

Аграрии Кубани завершили сев озимых культур под урожай 2023 года, - сообщила пресс-служба администрации региона.

Площадь сева составила 1,8 млн га - на уровне прошлого года. Большая часть площадей традиционно засеяна пшеницей - 1,6 млн га. Более 170 тыс га отдано под ячмень, озимую рожь и тритикале, - передает "Интерфакс".

Для проведения осеннего сева в крае задействовали более 30 тыс единиц сельхозтехники, преимущественно использовали семена отечественной селекции, - отмечается в сообщении.

Напомним, по итогам уборочной кампании 2022 года на Кубани собрали 15,1 млн т зерновых колосовых и зернобобовых культур с учетом риса. В том числе, было собрано 10,7 млн т пшеницы, что является рекордным показателем за всю историю края.

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