Кубанские аграрии сохранили площади посева озимых

3 ноя. 11:44

Аграрии Кубани завершили сев озимых культур под урожай 2023 года, - сообщила пресс-служба администрации региона.

Площадь сева составила 1,8 млн га - на уровне прошлого года. Большая часть площадей традиционно засеяна пшеницей - 1,6 млн га. Более 170 тыс га отдано под ячмень, озимую рожь и тритикале, - передает "Интерфакс".

Для проведения осеннего сева в крае задействовали более 30 тыс единиц сельхозтехники, преимущественно использовали семена отечественной селекции, - отмечается в сообщении.

Напомним, по итогам уборочной кампании 2022 года на Кубани собрали 15,1 млн т зерновых колосовых и зернобобовых культур с учетом риса. В том числе, было собрано 10,7 млн т пшеницы, что является рекордным показателем за всю историю края.