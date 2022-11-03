Коронавирус выявили еще у 6 375 россиян

3 ноя. 11:32

За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 6 375, летальных исходов из-за ковида - на 73.

В Москве новых случаев 843, в Санкт-Петербурге - 412, в Подмосковье - 257. В Краснодарском крае - 113, в Ставропольском крае - 75, в Крыму - 31, в Дагестане - 10, в Кабардино-Балкарии - 10, в Адыгее - 8, в Карачаево-Черкесии - 9, в Чечне - 4, в Северной Осетии - 10, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 447 518.

Госпитализированы за сутки 1 235 человек. Выздоровели 9 774 пациента, за все время - 20 832 520.

Умерло за сутки 73 человека.