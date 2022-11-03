Инфляция в Турции продолжает расти

3 ноя. 11:18

Годовая инфляция в Турции по итогам октября составила 85,51%, за месяц она выросла на 2,06%, - сообщил сегодня национальный институт статистики.

Ранее глава Центробанка Турции Шахап Кавджиоглу сообщал, что инфляция в стране по итогам текущего года ожидается на уровне 65,2%. Изначально она планировалась в 42,8%, затем показатель был пересмотрен до 60,4%, - передает ТАСС.

Напомним, власти Турции с декабря прошлого года проводят так называемую новую экономическую политику, упор в которой делается на укрепление турецкой лиры. Однако национальная турецкая валюта с начала года обесценилась более чем на 25%, такая тенденция, по прогнозам экономистов, сохранится. Центробанк Турции с конца прошлого года до августа нынешнего держал ключевую ставку на уровне 14%, а затем начал снижать ее. Сейчас она составляет 10,5%.