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Юсуф Раисов сразится с Эдуардом Вартаняном на турнире ACA в Москве 

Юсуф Раисов сразится с Эдуардом Вартаняном на турнире ACA в Москве 

Боец ММА Юсуф Раисов выступит на турнире организации ACA (Absolute Championship Akhmat) в Москве 4 ноября. Его соперником в полуфинале Гран-при в легком весе станет Эдуард Вартанян. 
«4 ноября на ACA 147 в Москве определится первый полуфиналист Гран-при в легком весе! Долгожданный бой Эдуарда Вартаняна и Юсуфа Раисова станет главным событием турнира», сообщили в АСА. 
Также в сообщении отмечается, что в соглавном бою вечера встретятся молодые нокаутеры Андрей Гончаров и Биберт Туменов. Турнир пройдет на площадке «ЦСКА-Арена».

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