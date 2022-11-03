Боец ММА Юсуф Раисов выступит на турнире организации ACA (Absolute Championship Akhmat) в Москве 4 ноября. Его соперником в полуфинале Гран-при в легком весе станет Эдуард Вартанян.
«4 ноября на ACA 147 в Москве определится первый полуфиналист Гран-при в легком весе! Долгожданный бой Эдуарда Вартаняна и Юсуфа Раисова станет главным событием турнира», сообщили в АСА.
Также в сообщении отмечается, что в соглавном бою вечера встретятся молодые нокаутеры Андрей Гончаров и Биберт Туменов. Турнир пройдет на площадке «ЦСКА-Арена».
Юсуф Раисов сразится с Эдуардом Вартаняном на турнире ACA в Москве
Боец ММА Юсуф Раисов выступит на турнире организации ACA (Absolute Championship Akhmat) в Москве 4 ноября. Его соперником в полуфинале Гран-при в легком весе станет Эдуард Вартанян.
840 просмотров