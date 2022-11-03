Депутат предложить создать в России министерство информации и пропаганды

3 ноя. 11:00

В России могло бы появиться министерство информации и пропаганды, с такой идеей выступил депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев.

По его словам, основная проблема здесь - отсутствие единого управления.

"Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды. Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул все от информационного противоборства вплоть до фейкомета", - цитирует парламентария РИА Новости.

Гурулев выразил мнение, что на этом фронте надо применять те же средства, к которым обращается противник, и не стесняться.