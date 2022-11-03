В Бакинском "Экспоцентре" открылся "Российско-азербайджанский день поля"

3 ноя. 10:57

В "Экспоцентре" в Баку сегодня открылась специализированная выставка сельскохозяйственной техники "Российско-азербайджанский день поля", в которой принимают участие 14 российских предприятий. С участниками и стендами выставки уже ознакомился посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

"Посетители смогут увидеть новые российские разработки и уже ставшие популярными модели сельхозтехники: гусеничный трактор "АГРОМАШ 90ТГ", мини-трактор "УРАЛЕЦ", пресс-подборщик тюковый Tukan, зерно-перерабатывающий комплекс ЗМП-ПСМ, пневмосортировальную машину, зернодробилку, норию зерновую, фронтальный погрузчик с ковшом, опрыскиватель ОПСВ-2200К, аэрофотосъемочный комплекс нового поколения Geoscan Gemini, промышленные весы и т.д.", - поведала начальник отдела зарубежных выставок АО "Экспоцентр" (оператор выставки) Наталия Бородко, передает Sputnik Азербайджан.

Россию на выставке представляют такие крупные игроки, как "Ростсельмаш", "Клевер", "Волжский комбайновый завод" (АГРОМАШ), "Мельинвест", ООО "Трактор" (УРАЛЕЦ), АО "Кузембетьевский РМЗ", ООО "Сальсксельмаш", ООО "АгроПоставка", OOO "Южно-Уральский Весовой Завод" и другие. Экспозиция выставки составляет более 500 квадратных метров.

Российские предприятия за последние годы нарастили инвестиции в расширение и модернизацию производственных мощностей, в разработку и выпуск новых моделей техники благодаря комплексу мер господдержки, направленному на стимулирование производства.

"Россия, являясь одним из основных ключевых партнеров Азербайджана, готова расширить поставки техники и оборудования для сельского хозяйства страны, что позволит ее азербайджанским партнерам увеличить эффективность АПК, повысить урожайность и сократить потери. Эта выставка станет площадкой для демонстрации возможностей российских машиностроителей для решения задач сельхозпроизводителей Азербайджана. Она позволит азербайджанским аграриям познакомиться с современной российской техникой и технологиями ведения сельского хозяйства, учитывающими особенности климата и агрофона страны, лично встретиться и обсудить технические характеристики и спецификации, получить выгодные условия на закупку", - рассказала Бородко.