Зампредседателя "Ени Азербайджан" рассказал о создании модели постконфликтного строительства

3 ноя. 10:46

Модель постконфликтного строительства, которую реализует Азербайджан, - в центре внимания всего мира, заявил заместитель председателя - руководитель центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Тахир Будагов в ходе выступления на конференции "Модель постконфликтного строительства под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева".

Он напомнил, что освобождение территорий страны от оккупации стало результатом целенаправленной политики.

"Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева создает модель постконфликтного строительства", - подчеркнул Будагов.

Заместитель председателя партии отметил, что на базе реалий, которые были созданы Азербайджаном, определены ключевые принципы мирной повестки дня.

"Открытие Зангезурского коридора означает формирование широкого и многогранного сотрудничества. Концепция строительства в постконфликтный период находится в центре внимания всего мира. Для каждого азербайджанца - большая гордость жить и работать в этот славный период нашей истории", - указал политик.