Депутаты Сената Казахстана приняли закон о Конституционном суде

3 ноя. 10:39

Сегодня депутаты Сената приняли Конституционный закон Республики Казахстан "О Конституционном суде Республики Казахстан".

Представил документ министр юстиции Канат Мусин, который сообщил, что законопроект разработан в целях реализации Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации".

Цели законопроекта - реализация внесенных изменений в Конституцию в части преобразования Конституционного совета в Конституционный суд, усиление правозащитных институтов государства и расширение доступа граждан к конституционному контролю.

"Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны, и не будет относиться к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции", - уточнил Мусин, передает "АиФ-Казахстан".

Законопроект по содержанию состоит из двух блоков: первый предусматривает статус Конституционного суда, его судей, их гарантии и обеспечение. Второй блок предусматривает порядок конституционного производства и определяет общие условия и принципы конституционного производства, виды обращений в Конституционный суд, их форму и содержание и критерии допустимости обращения граждан.

Министр выразил уверенность, что принятие проекта Конституционного закона создаст правовые основы для деятельности Конституционного суда и реализации полномочий, возложенных на него Конституцией.

Документ уже направлен на подпись главе государства Касым-Жомарту Токаеву.