Армянские СМИ: Пашинян подпишет мирный договор с Алиевым в Тбилиси и закроет тему Карабаха 

3 ноя. 10:20

Армянская газета «Грапарак» опубликовала сегодня информацию о планах официального Еревана подписать мирный договор с Баку в третьей столице Южного Кавказа – Тбилиси. Авторы статьи подчеркнули, что это событие состоится до конца года и поставит точку в карабахском вопросе: премьер-министр Никол Пашинян закроет сепаратистский проект в Карабахе.

По данным газеты, активная подготовка к встрече Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Тбилиси началась на этой неделе, после их трехсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Причина в том, пишет «Грапарак», что Никола Пашиняна не удовлетворила российская позиция по армяно-азербайджанскому урегулированию – несмотря на его заявления, что Ереван полностью поддерживает российские предложения.

Ключевым последствием подписания мирного договора в Тбилиси станет отказ Армении от поддержки карабахских сепаратистов и обязательство армянских властей не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, включая жизнь армянского населения Карабахского экономического района АР. Во исполнение пунктов мирного договора Ереван заберет у армян, проживающих на территории Азербайджана, гражданство Армении и перестанет финансировать сепаратистские структуры.

«Лишатся финансирования не только силовые структуры, но и в целом система управления. Армения получит лишь право осуществлять проекты благотворительного и социального характера. Все, что сверх этого, будет признано спонсированием сепаратизма и терроризма», - сказано в публикации «Грапарака».

Те карабахские армяне, кто не захочет получить гражданство Азербайджана и остаться жить на азербайджанской земле, должны будут как граждане Армении покинуть территорию соседнего государства, на которой они находятся незаконно. В таких населенных пунктах, как Ходжалы, где большинство до Карабахской войны составляли азербайджанцы, Баку восстановит полный контроль немедленно после подписания мирного договора.

Авторы статьи обратили внимание, что именно с этими обстоятельствами были связаны слова Ильхама Алиева на встрече в Сочи о решении карабахского вопроса и пребывании армяно-азербайджанского конфликта в прошлом, в связи с чем Баку не о чем говорить на эту тему с Ереваном. Также после подписания мирного договора из Карабаха будут выведены российские миротворцы, поскольку безопасность карабахских армян как граждан Азербайджана полностью ляжет на плечи азербайджанских властей.